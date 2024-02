So stehts um, Tianjin Chase Sun Pharmaceutical?

Tianjin Chase Sun Pharmaceutical schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0,68 Prozent aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,73 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Arzneimittel-Branche.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianjin Chase Sun Pharmaceutical derzeit bei 4,79 CNH, was zu einem Abstand von -18,58 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 3,9 CNH führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,06 CNH, was einer Differenz von -3,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical zum aktuellen Zeitpunkt einen Wert von 19 auf. Im Vergleich dazu liegt das Durchschnitts-KGV der Branche "Arzneimittel" bei 0, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder über- noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Tianjin Chase Sun Pharmaceutical scheint positiv zu sein, wie aus den sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Tianjin Chase Sun Pharmaceutical in Bezug auf die Dividendenrendite und das Kurs-Gewinn-Verhältnis als neutral eingestuft wird, während die Anlegerstimmung als positiv betrachtet wird.