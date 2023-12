So stehts um, Thruvision?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Thruvision-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 71,43. Dies deutet darauf hin, dass Thruvision hier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Thruvision.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Thruvision derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,22 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde Thruvision in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Thruvision-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,92 Prozent erzielt, was 4,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,53 Prozent, und Thruvision liegt 9,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.