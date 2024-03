So stehts um, Thermal Energy?

Die Stimmung und das Interesse an Thermal Energy haben in den letzten Wochen spürbar abgenommen, so eine Analyse der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Dementsprechend erhält Thermal Energy eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich jedoch eine unterbewertete Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 15,8 liegt und somit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33. Aus dieser Sicht erhält Thermal Energy eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Thermal Energy-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (54,55) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Thermal Energy.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Thermal Energy aktuell bei 0,19 CAD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,27 CAD und weist somit einen Abstand von +42,11 Prozent auf, was ebenfalls positiv zu bewerten ist. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,28 CAD, was einer Differenz von -3,57 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Gut".