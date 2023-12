So stehts um, The Connecticut Light and Power Company?

Die technische Analyse der Connecticut Light And Power zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 34,41 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 32 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 30,49 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,95 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Connecticut Light And Power liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI auch als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 20, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine Bewertung von "Gut" für diese Kategorie vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Connecticut Light And Power konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war neutral, und es gab keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion. Daher wird auch für diese Kategorie eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Connecticut Light And Power in Bezug auf die technische Analyse und das Anleger-Sentiment jeweils mit "Neutral" bewertet wird.