Robinsons Retail Holdings Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert diese auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Robinsons Retail liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beträgt 84,75 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für 200 Handelstage liegt bei 8,95 USD, was einem Abweichung von -22,51 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,28 USD, was nur einer Abweichung von -4,74 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Robinsons Retail auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Robinsons Retail ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Robinsons Retail veröffentlicht. Dies, zusammen mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in der Analyse der Anleger-Stimmung.