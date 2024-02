So stehts um, Talanx?

Weitere Suchergebnisse zu "Omron":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Talanx liegt bei 51,85 und wird daher als "Neutral" bewertet. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und weist ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hin.

In Bezug auf die Dividende weist Talanx eine Dividendenrendite von 3,04 % auf, was 1,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, hat Talanx eine Rendite von 50,79 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche liegt die mittlere Rendite bei 11,08 Prozent, wobei Talanx mit 39,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 9,99 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Talanx auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.