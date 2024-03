So stehts um, Take-Two Interactive Software?

Die technische Analyse der Take-Two Interactive Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 148,34 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 143,91 USD weicht somit um -2,99 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 156,43 USD, was einen Abwärtstrend von -8 Prozent aufzeigt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik jedoch als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Take-Two Interactive Software liegt bei 49,93, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 75 eine überkaufte Situation an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Take-Two Interactive Software ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Jedoch zeigen sich auch 3 positive Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Take-Two Interactive Software insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose liegt bei 168,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 17,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (143,91 USD) bedeutet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.