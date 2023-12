So stehts um, Tak Lee Machinery?

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

Die Tak Lee Machinery weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,02 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 0,25 Prozentpunkten.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Tak Lee Machinery festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tak Lee Machinery-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 71,74 als überkauft einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tak Lee Machinery.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Tak Lee Machinery eine Performance von 10,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -2,86 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,25 Prozent im Branchenvergleich für Tak Lee Machinery. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Tak Lee Machinery mit -2,17 Prozent 12,56 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.