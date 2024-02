So stehts um, T-Mobile US?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Für die T-Mobile US-Aktie liegt der RSI bei 59,17, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 35,21 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen rund um die T-Mobile US-Aktie überwiegend negativ sind. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt. Auch aus technischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage.

In den letzten zwölf Monaten erhielt T-Mobile US insgesamt 7 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 15,08 Prozent hin, was eine weitere "Gut"-Empfehlung für die Aktie darstellt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die T-Mobile US-Aktie, die sowohl negative Stimmungen in den sozialen Medien als auch positive Bewertungen von Analysten berücksichtigt.