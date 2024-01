So stehts um, Synthetic Fixed-Income Securities F/R Strats?

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Strats-Aktie im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz aufweist. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zum üblichen Niveau, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Strats-Aktie bei 24,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,24 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,49 Prozent und zum GD50 +1,24 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 86,67 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Strats-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen weist weder überkauft noch überverkauft auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Strats-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Strats-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.