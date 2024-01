So stehts um, Swiss Re?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Aktienkurs von Swiss Re wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als positiv bewertet. Mit einer Rendite von 10,73 Prozent liegt die Aktie mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite 10,89 Prozent, wobei Swiss Re mit 0,16 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Re-Aktie betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 92,66 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 96,98 CHF liegt, was einer Abweichung von +4,66 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Bei einer kürzeren Betrachtungszeit von 50 Handelstagen liegt der gleitende Durchschnitt bei 98,6 CHF, und der letzte Schlusskurs weicht um -1,64 Prozent davon ab. Die Swiss Re-Aktie erhält somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Re einen Wert von 18 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche (KGV von 16,74) einer Überbewertung von ca. 12 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Swiss Re negativ war. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch sieben "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Swiss Re hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.