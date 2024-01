So stehts um, Suzhou Longjie Special Fiber?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Suzhou Longjie Special Fiber liegt bei 63,04, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 47,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Technische Analyse: Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,98 CNH mit dem aktuellen Kurs von 10,76 CNH ergibt sich eine Abweichung von +19,82 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (10,53 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Suzhou Longjie Special Fiber erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,75 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,19 Prozent, was eine Outperformance von +48,94 Prozent für Suzhou Longjie Special Fiber bedeutet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,19 Prozent im letzten Jahr, und Suzhou Longjie Special Fiber lag um 48,94 Prozent über diesem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt darauf schließen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Auch das führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.