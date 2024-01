So stehts um, SunCoke Energy?

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Faktoren, um die Stimmung rund um bestimmte Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben uns die Aktie von Suncoke Energy genauer angesehen und dabei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Suncoke Energy zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Suncoke Energy.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Suncoke Energy von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suncoke Energy vor. Das Kursziel für die Aktie der Suncoke Energy liegt im Mittel bei 11 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,42 Prozent entspricht. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Neutral". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Suncoke Energy insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Suncoke Energy ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,39 Punkten, was darauf hinweist, dass Suncoke Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Suncoke Energy überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen erhält das Suncoke Energy-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Suncoke Energy mit einer Rendite von 30,1 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 53,72 Prozent, wobei Suncoke Energy mit 23,62 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.