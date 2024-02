So stehts um, Sumitomo Mitsui Trust Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Aktienkurs von Sumitomo Mitsui hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt, mit einer Rendite von 32,5 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine mittlere Rendite von 26,77 Prozent verzeichnete, liegt Sumitomo Mitsui mit 5,74 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sumitomo Mitsui-Aktie aktuell 22,98 und liegt damit 62 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 14 für die Handelsbanken-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent für die Handelsbanken-Branche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Sumitomo Mitsui daher als "Neutral". Diese Rendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen, dass sich die Stimmung für Sumitomo Mitsui in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.