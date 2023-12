So stehts um, Sumitomo Mitsui Construction?

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Sumitomo Mitsui Construction werden auf den Plattformen der sozialen Medien diskutiert. Laut den Diskussionen gab es weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Tagen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Die Aktie von Sumitomo Mitsui Construction wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating für Sumitomo Mitsui Construction vergeben. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um +0,45 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage als auch der der vergangenen 50 Tage führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Sumitomo Mitsui Construction ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Sowohl der RSI für sieben Tage als auch der für 25 Tage führen zu dieser Einstufung. Der RSI7 liegt bei 57,14 und der RSI25 bei 60, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung und die Kommunikation im Internet zeigen kaum Veränderungen für Sumitomo Mitsui Construction in den vergangenen Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als durchschnittlich eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.