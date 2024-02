So stehts um, StorageVault Canada?

Die technische Analyse der Storagevault Canada-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,15 CAD lag und der aktuelle Kurs bei 5,35 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 5,27 CAD liegt in der Nähe des aktuellen Schlusskurses, mit einer Abweichung von +1,52 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen also für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Storagevault Canada zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,59 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 49,02, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Storagevault Canada war zuletzt mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Storagevault Canada-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.