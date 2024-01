So stehts um, Starbucks?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Analystenbewertung für Starbucks sieht insgesamt gut aus, da 13 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während 8 eine neutrale Bewertung abgegeben haben. Für den zurückliegenden Monat gab es keine positiven Empfehlungen, jedoch eine neutrale Bewertung. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als neutral eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Starbucks liegt bei 117,95 USD, was ein Potential von 25,92 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 93,67 USD liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 93,67 USD 6,06 Prozent unter dem GD200 (99,71 USD) liegt, was ein schlechtes Signal ist. Der GD50 liegt bei 98,64 USD, was einem Abstand von -5,04 Prozent entspricht und ebenfalls als schlechtes Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Starbucks-Aktie als schlecht bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem neutralen Rating führt. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Starbucks als unterbewertet, da das KGV von 29,23 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 50,28 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Basierend auf der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

