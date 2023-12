So stehts um, Sqz Biotechnologies Co?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Sqz Biotechnologies in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Sqz Biotechnologies gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In Bezug auf Sqz Biotechnologies gab es in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders auffälligen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für Sqz Biotechnologies sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index ergibt für Sqz Biotechnologies einen Wert von 70 für RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 48,44 für RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.