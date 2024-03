So stehts um, Square Enix Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Square Enix":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Square Enix-Aktie zeigt einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für die letzten 25 Tage beträgt 58,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Square Enix.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Square Enix-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit ausschließlich positive Meinungen zur Square Enix-Aktie veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Square Enix, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Square Enix-Aktie von 5987 JPY eine Entfernung von +7,67 Prozent vom GD200 (5560,4 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist jedoch einen Kurs von 6007,1 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Square Enix-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.