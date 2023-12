So stehts um, Spotlight AB?

Die technische Analyse von Spotlight zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,49 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,36 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,22 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,31 EUR, was einem Abstand von +2,16 Prozent entspricht und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Spotlight in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen zeigten die Diskussionen weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität im Netz mittel ist und kaum Änderungen in der Stimmung erkennbar sind. Daher wird auch hier die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Spotlight weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt wird das Spotlight-Wertpapier daher in allen analysierten Punkten als "Neutral" eingestuft.