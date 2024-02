So stehts um, Sparton?

Sparton wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sparton wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sparton weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was bedeutet, dass auch hier Sparton weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Sparton-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sparton-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,04 CAD) eine Abweichung von 0 Prozent aufweist. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), wodurch die Sparton-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sparton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielt hat. Vergleichbare Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 1,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,41 Prozent im Branchenvergleich für Sparton bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Sparton 21,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.