So stehts um, Southern California Gas Company Pfd 6%?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie die Analyse zeigt. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Southern California Gas diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Southern California Gas in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, weshalb auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Southern California Gas als Neutral-Titel eingestuft. Dabei wird ein Wert für den RSI7 von 100 und ein Wert für den RSI25 von 45,96 ermittelt, was zu einer Gesamtbewertung "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Southern California Gas-Aktie derzeit -2,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,54 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "neutral" eingestuft.