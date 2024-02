So stehts um, Sonos?

Der Aktienkurs von Sonos weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -12,24 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,12 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Sonos mit einer Rendite von 6,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Sonos liegt bei 61,65 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 42,58), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Sonos als überbewertet angesehen, da das KGV mit 98,64 insgesamt 144 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 40,35 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.