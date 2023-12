So stehts um, Soken Chemical & Engineering?

Die Soken Chemical & Engineering-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 2402 JPY um +9,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Bewertung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +25,96 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Soken Chemical & Engineering spiegeln neutralere Einschätzungen und Stimmungen wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Soken Chemical & Engineering bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 27,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Soken Chemical & Engineering-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Soken Chemical & Engineering-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Bankanalysen beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Soken Chemical & Engineering zeigen unsere Untersuchungen, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Soken Chemical & Engineering zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Soken Chemical & Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.