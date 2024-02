So stehts um, Snap?

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Snap-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Snap diskutiert. An vier Tagen überwogen jedoch positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Snap-Aktie bei 11,66 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 17,45 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +49,66 Prozent darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der derzeit bei 16,03 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +8,86 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysteneinschätzung zur Snap-Aktie auf langfristiger Basis ist "Neutral", basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen von Analysten. Auf kurzfristiger Basis hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da in den letzten Studien des vergangenen Monats 1 Analyst die Aktie als Gut einstufte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was einer Erwartung von -28,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Snap liegt bei 34,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass Snap weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Snap-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.