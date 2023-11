So stehts um, Smartvalue?

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die jüngsten Diskussionen zu Smartvalue in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Einschätzungen zum Unternehmen weitgehend neutral sind. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den vergangenen Tagen verzeichnet. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie entsprechend angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Smartvalue. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen ließen sich feststellen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass Smartvalue aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Smartvalue liegt bei 12,5, was auf eine gute Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 41,46, was eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der langfristige 200-Tages-Durchschnitt der Smartvalue-Aktie bei 398,69 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 387 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 378,16 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,34 Prozent), was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Smartvalue daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.