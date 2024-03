So stehts um, Smart Sand?

Die Smart Sand Aktie liegt aktuell mit einem Kurs von 1,87 USD um -2,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum GD200 bei -3,11 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Neutral" erfolgt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einem Wert von 75 als "Schlecht" einzustufen. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 47,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Smart Sand Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Beurteilung "Schlecht". Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Smart Sand Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Energie" einer Unterperformance von 33,99 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 17,6 Prozent, wodurch die Aktie von Smart Sand aktuell um 33,99 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.