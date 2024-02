So stehts um, SkiStar AB?

Bei Skistar gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Skistar-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,04 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 62,68 keine überkaufte oder überverkaufte Position an, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktbeobachter in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Skistar eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang eine positive Diskussion und keine negativen Themen wurden diskutiert. An vier Tagen war die Stimmung neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Skistar daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Skistar-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +7,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, zeigt sich eine geringere Abweichung von nur +0,92 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Skistar-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.