So stehts um, Sjm Holdingsadr?

Der Aktienkurs von Sjm hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 0,6 Prozent eine Underperformance von -47,46 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 9,25 Prozent, wobei Sjm 56,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sjm bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Sjm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Sjm beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,27 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sjm zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sjm wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.