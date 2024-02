So stehts um, Sinosteel Engineering?

Sinosteel Engineering & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +8,04 Prozent bedeutet. Diese Branchenvergleichsdaten führen zu einem "Gut"-Rating für Sinosteel Engineering & in dieser Kategorie. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -19,78 Prozent, wobei Sinosteel Engineering & 6,85 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sinosteel Engineering & derzeit bei 7,73 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,35 CNH aus dem Handel ging, was einen Abstand von -17,85 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,93 CNH, was einer Differenz von +7,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Fundamental betrachtet hat Sinosteel Engineering & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche als neutral eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt kann Sinosteel Engineering & als neutral eingestuft werden, wobei es in den Bereichen Branchenvergleich, technische Analyse und fundamentale Kennzahlen sowohl positive als auch negative Aspekte gibt.