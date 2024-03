So stehts um, Sichuan Jinlu?

Das Unternehmen Sichuan Xinjinlu befindet sich derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,98, was einer Neutralbewertung entspricht. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Sichuan Xinjinlu in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenpolitik von Sichuan Xinjinlu erhält jedoch eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer Differenz von -2,06 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Sichuan Xinjinlu in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Chemikalien-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten Materialien-Sektor lag die Rendite um 11,63 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.