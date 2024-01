So stehts um, Shi Shirvices?

Die Shi Shi Services-Aktie wird anhand verschiedener technischer und sozialer Faktoren beurteilt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +23,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +5,71 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung und das Sentiment rund um die Aktie werden neutral bewertet. Analysten haben auf sozialen Plattformen neutrale Kommentare und Themen rund um Shi Shi Services festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität ergeben eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shi Shi Services-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen bewegt sich bei 45, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.