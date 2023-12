So stehts um, Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfement?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet liegt bei 52,17, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 67, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet diskutiert. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet beträgt das aktuelle KGV 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet um -13,97 Prozent vom GD200 (4,94 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,5 CNH auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.