So stehts um, Shenzhen Invt Electric?

Der Aktienkurs von Shenzhen Invt Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,62 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 1,79 Prozent, was bedeutet, dass Shenzhen Invt Electric im Branchenvergleich um -3,4 Prozent unterperformte. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,51 Prozent, und Shenzhen Invt Electric unterperformte um 3,13 Prozent im Vergleich dazu. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Shenzhen Invt Electric gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Shenzhen Invt Electric keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier erhält Shenzhen Invt Electric eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, schüttet Shenzhen Invt Electric derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,76 Prozentpunkte (0,72 % gegenüber 1,49 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shenzhen Invt Electric derzeit bei 8,3 CNH und ist damit um -3,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei -20,19 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Shenzhen Invt Electric kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shenzhen Invt Electric jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shenzhen Invt Electric-Analyse.

Shenzhen Invt Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...