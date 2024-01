So stehts um, Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmentcny?

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Die technische Analyse der Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,4 HKD einen Abstand von -13,58 Prozent zum GD200 (1,62 HKD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 1,34 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Investment Bay Area Development ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Meinungsumfragen der letzten zwei Wochen. In diesem Zeitraum gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch für Aktien gilt. Die Diskussionen zu Shenzhen Investment Bay Area Development zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 42,86 und der RSI25-Wert bei 37,84, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.