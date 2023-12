So stehts um, Shenyang Machine Tool?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Shenyang Machine Tool liegt bei 35,09, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 61,17, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Machine Tool bei 8,06, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shenyang Machine Tool im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,3 Prozent erzielt, was 27,17 Prozent über dem Durchschnitt der Industriebranche liegt. Die Aktie wird daher insgesamt positiv bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls ein positives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung im Internet lassen auf eine positive langfristige Stimmungslage schließen. Insgesamt wird die Aktie von Shenyang Machine Tool daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes positiv bewertet.