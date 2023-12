So stehts um, Shell?

Die Analysteneinschätzung für die Shell-Aktie ist insgesamt positiv, wie aus den Bewertungen von 8 Analysten in den letzten zwölf Monaten hervorgeht. Alle 8 Bewertungen waren "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben wurden. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 3078,83 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 20,46 Prozent steigen könnte. Somit lautet die Empfehlung der Analysten insgesamt "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die Shell-Aktie aktuell einen Wert von 37,05, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI für 25 Tage ergibt einen Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 2455,81 GBP für die Shell-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2556 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Shell-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Zusammenfassend erhält die Shell-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von den Analysten, während die technische Analyse zu "Neutral"-Bewertungen führt. Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien führen zu einer Mischung aus "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen.

