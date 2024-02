So stehts um, Shearwater?

Die Shearwater wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 46,71 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (47 GBP) um +0,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 46,3 GBP zeigt eine Abweichung von +1,51 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Shearwater spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Shearwater derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass Shearwater insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen ist. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Insgesamt kann die Aktie von Shearwater bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet werden.