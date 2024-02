So stehts um, Shareholder Value Bet?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der ShareNeutraler Value Beteiligungen als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ShareNeutraler Value Beteiligungen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 54, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt ShareNeutraler Value Beteiligungen mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dessen Basis ist ShareNeutraler Value Beteiligungen mit einem Wert von 4,63 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 57,02, was einen Abstand von 92 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde ShareNeutraler Value Beteiligungen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.