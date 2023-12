So stehts um, Shanghai Tunnel Engineering?

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Partners Technology Merger Corp":

Die technische Analyse der Shanghai Tunnel Engineering zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,88 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,76 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von -2,04 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,54 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,97 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Shanghai Tunnel Engineering mit einer Rendite von 6,02 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit 5,64 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Tunnel Engineering war ebenfalls positiv, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (41,94 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,5) zeigen, dass die Shanghai Tunnel Engineering als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt kann die Aktie daher anhand der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, der Stimmung und des RSI mit einer neutralen bis positiven Bewertung eingeordnet werden.