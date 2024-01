So stehts um, Shanghai Diesel EngineA?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai New Power Automotive liegt bei einem Wert von 12. Dies positioniert die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Shanghai New Power Automotive weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der aktuell bei 67,92 Punkten liegt, zeigt an, dass Shanghai New Power Automotive weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine Überkauftheit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Shanghai New Power Automotive-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich der Dividende ist Shanghai New Power Automotive mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,48 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz von 1,48 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai New Power Automotive festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shanghai New Power Automotive in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.