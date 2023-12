So stehts um, Shandong Xinhua Pharmaceutic?

Die Stimmungslage unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Shandong Xinhua Pharmaceutical war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an sieben Tagen überwiegend negativ kommuniziert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen änderte sich jedoch die Stimmung, und die Anleger diskutierten vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Folge davon wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Shandong Xinhua Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,96 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Arzneimittel" (39,02) einem Abschlag von 82 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist Shandong Xinhua Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 4,09 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,51 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Xinhua Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,32 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,8 HKD, was einem Unterschied von -8,23 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 5,72 HKD (+1,4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen auf eine neutrale Einschätzung der Shandong Xinhua Pharmaceutical-Aktie schließen.