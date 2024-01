So stehts um, Serko?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Serko war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral. An einem Tag war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Aktie wird daher von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Serko in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Serko-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,34 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,73 AUD liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von +11,68 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,91 AUD) und des letzten Schlusskurses (3,73 AUD) ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 67,39, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 56,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.