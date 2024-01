So stehts um, Semitec?

Die technische Analyse der Semitec-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2045,03 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1881 JPY liegt, was einer Abweichung von -8,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1888,98 JPY, was einer Abweichung von -0,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Semitec daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 31, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,36) bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt erhält Semitec somit auch auf Basis der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung zeigen ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber Semitec, weshalb das Unternehmen auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.