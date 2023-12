So stehts um, Selective Insurance?

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

Die technische Analyse der Selective Insurance-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 100,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 99,48 USD weist eine geringe Abweichung von -0,56 Prozent auf. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Bei einer Analyse des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 102,22 USD, was einer Abweichung von -2,68 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 74,93 Punkten und deutet darauf hin, dass die Selective Insurance-Aktie überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor zeigt, dass die Selective Insurance-Aktie mit einer Rendite von 17,2 Prozent mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche, die eine mittlere Rendite von 28,32 Prozent aufweist, liegt die Aktie jedoch deutlich darunter und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Selective Insurance gab. Die Aktie erhält daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Selective Insurance-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.