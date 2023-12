So stehts um, Sekisui HouseADR?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sekisui House liegt derzeit bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55,87 für "Haushalts-Gebrauchsgüter" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sekisui House-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2851,86 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2988,5 JPY weicht um +4,79 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2953,91 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt positive Meinungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Meinungen. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Sekisui House bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sekisui House daher als "Neutral"-Wert betrachtet.