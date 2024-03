So stehts um, Sea?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sea wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 97,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sea überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Sea weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Sea beträgt 46,36 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 46,41 USD liegt. Beide Werte liegen über dem letzten Schlusskurs, was Sea eine "Gut"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren einbringt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, weshalb Sea in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung für Sea ergibt ein gemischtes Bild. Auf langfristiger Basis wird die Aktie mehrheitlich positiv eingestuft, mit einem Kursziel von 40 USD, was einer Erwartung von -26,57 Prozent entspricht. Daher vergeben die Analysten die Gesamtbewertung "Neutral".