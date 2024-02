So stehts um, S Foods?

Die technische Analyse der S Foods-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3261,15 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3195 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3285,6 JPY) weist eine ähnliche Abweichung auf (-2,76 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die S Foods-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für S Foods beträgt 59,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 54) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für S Foods führt.