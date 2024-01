So stehts um, SWCC Showa Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Brighthouse Financial":

Die Swcc hat sich mit einem Kurs von 2929 JPY inzwischen um +15,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +41,51 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Swcc besonders negativ diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Swcc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Swcc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst bekommt Swcc für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Swcc führt bei einem Niveau von 27,84 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,92 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".