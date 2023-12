So stehts um, SP A/S?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für die Sp A-Aktie wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Sp A-Aktie aktuell bei 236,55 DKK, während der Aktienkurs bei 203,5 DKK liegt, was zu einer negativen Abweichung von -13,97 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 202,27 DKK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich anhand dieser Analysen ein "Neutral"-Befund.

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sp A-Aktie 14,59 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 70. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Sp A- eine Dividendenrendite von 1,48 % aus, was 0,02 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,47 % liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist als der Durchschnitt.